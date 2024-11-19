Лига наций 19 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Сегодня, 10:00
В Лиге наций УЕФА-2024/25 во вторник, 19 ноября, пройдут девять матчей. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.
В лиге А пройдут матчи:
Босния — Нидерланды
Венгрия — Германия
В лиге В пройдут матчи:
Албания — Украина
Чехия — Грузия
Черногория — Турция
Уэльс — Исландия
В лиге С пройдут матчи:
Словакия — Эстония
Швеция — Азербайджан
В лиге D пройдет матч:
Мальта — Андорра
Матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляции доступны по платной подписке. Ресурс также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты вечера в одном окне).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты матчей можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.