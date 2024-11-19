Лига наций 19 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Девять матчей Лиги наций пройдут во вторник, 19 ноября

В Лиге наций УЕФА-2024/25 во вторник, 19 ноября, пройдут девять матчей. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.

В лиге А пройдут матчи:

Босния — Нидерланды

Венгрия — Германия

В лиге В пройдут матчи:

Албания — Украина

Чехия — Грузия

Черногория — Турция

Уэльс — Исландия

В лиге С пройдут матчи:

Словакия — Эстония

Швеция — Азербайджан

В лиге D пройдет матч:

Мальта — Андорра

Матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляции доступны по платной подписке. Ресурс также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты вечера в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты матчей можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.