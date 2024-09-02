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Лига наций УЕФА: где смотреть трансляции матчей турнира

Лига наций УЕФА сезона-2024/2025 пройдет с 5 сентября 2024 года по 8 июня 2025-го
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги наций.
Фото AFP
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4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА пройдет с 5 сентября 2024 года по 8 июня 2025-го. В турнире примут участие 54 национальные команды. Групповой этап пройдет осенью, а плей-офф запланирован на лето 2025 года.

В России смотреть матчи Лиги наций сезона-2024/2025 можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке. Стриминговая платформа приобрела эксклюзивные права на показ матчей ЛН на территории РФ. Зрители будут доступны не только трансляции матчей в прямом эфире и в записи, но и хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
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