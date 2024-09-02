Лига наций УЕФА: расписание матчей лиги А в сентябре

Сегодня, 19:00
В сентябре стартует Лига наций УЕФА сезона-2024/25. В лиге А принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы:
Группа 1: Польша, Португалия, Хорватия, Шотландия
Группа 2: Франция, Италия, Бельгия, Израиль
Группа 3: Германия, Нидерланды, Венгрия, Босния и Герцеговина
Группа 4: Швейцария, Испания, Дания, Сербия
«СЭ» публикует расписание сентябрьских матчей. Время начала — московское.
21.45. Португалия — Хорватия
21.45. Шотландия — Польша
21.45. Сербия — Испания
21.45. Дания — Швейцария
21.45. Франция — Италия
21.45. Бельгия — Израиль
21.45. Нидерланды — Босния и Герцеговина
21.45. Германия — Венгрия
19.00. Дания — Сербия
21.45. Хорватия — Польша
21.45. Португалия — Шотландия
21.45. Швейцария — Испания
21.45. Израиль — Италия
21.45. Франция — Бельгия
21.45. Нидерланды — Германия
21.45. Венгрия — Босния и Герцеговина