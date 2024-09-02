Лига наций УЕФА: расписание матчей лиги А в сентябре

В сентябре стартует Лига наций УЕФА сезона-2024/25. В лиге А принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы:

Группа 1: Польша, Португалия, Хорватия, Шотландия

Группа 2: Франция, Италия, Бельгия, Израиль

Группа 3: Германия, Нидерланды, Венгрия, Босния и Герцеговина

Группа 4: Швейцария, Испания, Дания, Сербия

«СЭ» публикует расписание сентябрьских матчей. Время начала — московское.

Расписание Лиги наций на сентябрь

5 сентября, четврг

21.45. Португалия — Хорватия

21.45. Шотландия — Польша

21.45. Сербия — Испания

21.45. Дания — Швейцария

6 сентября, пятница

21.45. Франция — Италия

21.45. Бельгия — Израиль

7 сентября, суббота

21.45. Нидерланды — Босния и Герцеговина

21.45. Германия — Венгрия

8 сентября, воскресенье

19.00. Дания — Сербия

21.45. Хорватия — Польша

21.45. Португалия — Шотландия

21.45. Швейцария — Испания

9 сентября, понедельник

21.45. Израиль — Италия

21.45. Франция — Бельгия

10 сентября, вторник

21.45. Нидерланды — Германия

21.45. Венгрия — Босния и Герцеговина