Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 21:10

Литва — Румыния: смотреть матч Лиги наций онлайн

Литва сыграет с Румынией в матче Лиге наций
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборные Литвы и Румынии сыграют в Лиге наций во вторник, 15 октября. Матч пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва), начало — в 21.45 по московскому времени.

Игра Литва — Румыния в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

Следить за ключевыми событиями игры Литва — Румыния можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций C. Группа 2
15 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Румыния

Литва и Румыния играют в группе 2 лиги С с Косово и Кипром. После трех туров литовцы занимают 4-е место с нулем очков, у румын — 9 очков и 1-е место.

Сборная Литвы по футболу
Сборная Румынии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Сегодня
Вчера
Неделя