Спаллетти — об игре Италии в матче с Францией: «Всегда есть к чему стремиться»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Францией в первом туре Лиги наций.

«Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Сегодня было важно оставаться командой.

На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели.

Игра Тонали была великолепной. Мы опасались, что он не выдержит все 90 минут, но в конце матча он промчался по флангу и сам вышел к воротам. Мы вновь открыли для себя фантастического игрока», — цитирует Спаллетти RAI Sport.