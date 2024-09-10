Спаллетти после матча с Израилем: «Великолепная победа Италии»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Израилем (2:1) в матче Лиги наций.

«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник опускался очень глубоко. Возможно, присутствовала небольшая усталость, которую мы смогли преодолеть.

Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо просчитывали игру. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», — цитирует тренера RAI 1.

Италия с 2 очками лидирует в турнирной таблице 2-й группы Лиги А. Израиль не набрал ни одного балла и располагается на последней строчке.