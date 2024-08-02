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Сегодня, 03:25

Луческу возглавит сборную Румынии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером сборной Румынии в ближайшее время должен стать 79-летний Мирча Луческу, сообщает Fanatik со ссылкой на надежные источники. Стороны близки к заключению соглашения.

Румынский специалист вернется на должность спустя 38 лет после ухода. Он работал с командой с 1981 по 1986 год: 57 матчей.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо». Ранее он также тренировал «Зенит», «Бешикташ», «Шахтер», «Галатасарай», «Интер», «Рапид» и сборную Турции.

После Евро-2024 сборная Румынии осталась без тренера, так как контракт с Эдвардом Йорданеску не был продлен. Румыны дошли до 1/8 финала, где проиграли Нидерландам (0:3).

Мирча Луческу
Футбол
Сборная Румынии по футболу
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