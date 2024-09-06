Де ла Фуэнте: «Все мы требуем от себя многого, после Евро-2024 даже больше»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Сербией (0:0) в матче Лиги наций.

«В первом тайме нам немного не хватало выдумки. После перерыва создали много момента, но с завершающими ударами не получалось. Все мы требуем от себя многого, после Евро-2024 даже больше. Это долгий процесс, и надо двигаться вперед шаг за шагом», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

8 сентября национальная команда Сербии сыграет против Дании, а Испания — против Швейцарии.