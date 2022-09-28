Луис Энрике: «Победа — лучшее противоядие от любой печали»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте встречи забил Альваро Мората.

«Это прекрасный вид спорта, в котором победа — лучшее противоядие от любой печали. Португалия — отличная команда. В первом тайме я много, возможно, даже слишком много, настаивал на владении мячом, и нам это удалось. Первый тайм был необходим, чтобы показать, что мяч наш. Во втором тайме у меня было ощущение, что гол обязательно придет. Мы снова вышли в финал четырех, и это большая радость», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.