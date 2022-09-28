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Лига наций

28 сентября, 02:54

Луис Энрике: «Победа — лучшее противоядие от любой печали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте встречи забил Альваро Мората.

«Это прекрасный вид спорта, в котором победа — лучшее противоядие от любой печали. Португалия — отличная команда. В первом тайме я много, возможно, даже слишком много, настаивал на владении мячом, и нам это удалось. Первый тайм был необходим, чтобы показать, что мяч наш. Во втором тайме у меня было ощущение, что гол обязательно придет. Мы снова вышли в финал четырех, и это большая радость», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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