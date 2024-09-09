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Сегодня, 06:14

Модрич: «Хорватия не выигрывала четыре матча, было крайне важно победить Польшу»

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Польшей (1:0) в матче Лиги наций.

«Важные три очка, однозначно. Нам нужна была победа, чтобы обрести уверенность. Мы не выигрывали четыре матча, поэтому крайне важно было победить. Мы должны быть довольны.

Рад, что забил со штрафного — такого давно не было. Да, был гол Словакии, но там мне скорее повезло. Конечно, я доволен, но еще больше — победой», — приводит пресс-служба УЕФА слова Модрича.

В следующем матче сборная Хорватии примет Шотландию, а Польша сыграет дома с Португалией. Обе встречи пройдут 12 октября.

Лука Модрич
Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии по футболу

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