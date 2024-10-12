Модрич: «Приятно осознавать, что на поле впервые будет кто-то старше меня»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Шотландии.

«Последний матч против Шотландии оставил хорошие воспоминания. Это была сложная игра против сильного соперника, как и всегда в матчах против Шотландии. Их главные качества – страсть, выносливость и сплоченность.

Для меня играть за национальную сборную – это нечто особенное, это высочайшая честь, и именно это мотивирует меня. Да, я знаю Крейга Гордона, вратаря сборной Шотландии, приятно осознавать, что на поле впервые будет кто-то старше меня», – цитирует BBC Модрича.

Модрич в сентябре отметил 39-летие. В декабре шотландскому голкиперу Крейгу Гордону исполнится 42 года.