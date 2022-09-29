Магомед Адиев прокомментировал возможное продление контракта с Федерацией футбола Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что не торопится принимать решение о продлении контракта.

«Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы не хотел сейчас торопиться с быстрыми подписаниями контрактов, потому что есть время подумать и принять более взвешенное и правильное решение для своей карьеры», — приводит «Чемпионат» слова Адиева.

Сборная Казахстана, набрав 13 очков, одержала победу в своей группе в Лиге наций и завоевала путевку в лигу В. В группе также были представлены Словакия, Азербайджан и Белоруссия.