Макрон посетит матч между сборными Франции и Израиля после беспорядков в Амстердаме

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч между сборными Франции и Израиля в 5-м туре Лиги наций, сообщает AFP.

Игра пройдет 14 ноября на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже. Сообщается, что таким образом Макрон хочет продемонстрировать солидарность с израильтянами после недавних беспорядков в Амстердаме.

7 ноября «Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. После матча в столице Нидерландов начались беспорядки с участием израильских болельщиков и сторонников Палестины.