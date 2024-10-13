Сборные Мальты и Молдавии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Национальном стадионе в Та Кали, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Мальта — Молдавия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 2 Лиги D. Предыдущая встреча команд в Лиге наций, которая проходила в сентябре, завершилась победой молдаван со счетом 2:0. В других матчах обе сборные обыграли Андорру.