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Сегодня, 18:20

Мальта — Молдавия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Мальты и Молдавии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Мальты и Молдавии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Национальном стадионе в Та Кали, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Мальта — Молдавия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций D. Группа 2
13 окт, 19:00. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
1:0
Молдавия

Сборные выступают в группе 2 Лиги D. Предыдущая встреча команд в Лиге наций, которая проходила в сентябре, завершилась победой молдаван со счетом 2:0. В других матчах обе сборные обыграли Андорру.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Мальты по футболу
Сборная Молдавии по футболу

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