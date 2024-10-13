Гол Теумы с пенальти принес Мальте победу над Молдавией

Сборная Мальты обыграла Молдавию в матче 4-го тура группового турнира Лиги наций — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Тедди Теума, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

Несмотря на поражение, Молдавия с 6 очками сохраняет первое место в турнирной таблице 2-й группы Лиги D. Мальта с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, уступая команде Сергея Клещенко по дополнительным показателям.

Матч Лихтенштейн — Гибралтар завершился нулевой ничьей. Гости с 90+3-й минуты играли в меньшинстве. После этой встречи сборная Лихтенштейна (5 очков) лидирует в 1-й группе лиги D, у Гибралтара (2) последняя, 3-я позиция.