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Лига наций

27 сентября, 02:15

Манчини доволен тем, что сборная Италии вышла в «Финал четырех» Лиги наций во второй раз подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:0) в матче 6-го тура Лиги наций, благодаря которой команда вышла в плей-офф турнира.

«Мы отлично провели первые 70 минут матча. Последние 20 минут мне не очень понравились, но мы счастливы — для нас очень важно попасть в плей-офф Лиги наций во второй раз подряд. Но нужно помнить о том, что наши последние результаты были не очень хорошими. Нам все еще неприятно из-за непопадания на ЧМ-2022, но нужно продолжать работать. Какие у нас цели в дальнейшем? Трудно говорить об этом сейчас, сначала нужно пережить декабрь», — приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.

«Финал четырех» Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

В прошлом «Финале четырех» сборная Италии заняла третье место. В полуфинале команда уступила Испании (1:2), а в матче за бронзу победила Бельгию (2:1).

Роберто Манчини
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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