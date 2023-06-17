Манчини оценил выступление сборной Италии в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выступление команды в Лиге наций.

«В этом отборочном этапе Лиги Наций играли молодые игроки. Новый путь сборной уже начался, потому что выйти в финальную стадию Лиги Наций с группой молодых игроков непросто. Мы во второй раз вышли в эту стадию турнира, где играют лучшие команды», — приводит слова Манчини Football Italia.

В полуфинале Лиги наций сборная Италии проиграла Испании (1:2). Команда Манчини встретится с Нидерландами в матче за третье место. Игра пройдет 18 июня.