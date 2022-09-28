Главный тренер сборной Италии Манчини: «Мы не заслужили пропуск чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на выход национальной команды в плей-офф Лиги наций.

«Мы довольны тем, что произошло на этой неделе. Но, к сожалению, это не так масштабно по сравнению с тем, через что мы прошли за последние несколько месяцев. Это не проходит мимо меня, потому что мы не заслужили пропуск чемпионата мира. Почему я остался после поражения от Македонии? Честно говоря, не знаю. В тот момент я просто хотел перевернуть страницу», — цитирует Tutto Mercato Манчини.

В марте сборная Италии проиграла Македонии (0:1) и не смогла выйти на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

В матче 6-го тура Лиги наций Италия одержала победу над Венгрией (2:0) и вышла в плей-офф турнира. «Финал четырех» Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.