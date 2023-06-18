Манчини — о матче с Нидерландами: «Постараемся победить, пусть даже на кону не стоит трофей»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу за 3-е место Лиги наций против команды Нидерландов.

«На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали, — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини. — Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть. Наша любимая расстановка — 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но завтра мы вернемся к 4-3-3. Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей».

Матч за третье место пройдет сегодня, 18 июня. Начало встречи — 16.00 мск. В финале Лиги наций сыграют сборные Испании и Хорватии.