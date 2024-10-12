Росси: «Немного разочарован результатом матча с Нидерландами»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Я немного разочарован результатом, поскольку мы пропустили со «стандарта», которого могли избежать. Но я все равно должен поздравить команду. Мне не нравится так глубоко защищаться, но против такого сильного соперника у нас не было других вариантов. Против Германии мы выдохлись уже после часа. Сегодня этого не случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Росси.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.