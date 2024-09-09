Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:22

Мартинес — о Роналду: «Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Шотландии (2:1). Португалец забил победный гол.

«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости", — приводит слова Мартинеса Record.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 12 и 15 октября.

Криштиану Роналду
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Роберто Мартинес

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя