Мартинес — о Роналду: «Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Шотландии (2:1). Португалец забил победный гол.

«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости", — приводит слова Мартинеса Record.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 12 и 15 октября.