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Мартинес — о победе над Польшей: «Второй тайм был лучшим из тех, что я видел»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Польши (5:1).

«Это была игра, состоящая из двух частей. Первая половина была очень плохой, мы потеряли концентрацию и расстроились. Но вторая половина была лучшей из тех, что я видел. Нелегко выигрывать каждую игру и забивать пять голов. Победа перед нашими болельщиками была особенной. Витинья вышел и сыграл очень хорошо. Но разница между командами не только в одном игроке. Мы изменили менталитет и увеличили интенсивность. Мы не дали полякам играть», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес

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