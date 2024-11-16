Мартинес — о победе над Польшей: «Второй тайм был лучшим из тех, что я видел»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Польши (5:1).

«Это была игра, состоящая из двух частей. Первая половина была очень плохой, мы потеряли концентрацию и расстроились. Но вторая половина была лучшей из тех, что я видел. Нелегко выигрывать каждую игру и забивать пять голов. Победа перед нашими болельщиками была особенной. Витинья вышел и сыграл очень хорошо. Но разница между командами не только в одном игроке. Мы изменили менталитет и увеличили интенсивность. Мы не дали полякам играть», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке.