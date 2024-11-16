Матч Лиги наций Румыния — Косово был завершен из-за ухода игроков гостей с поля

Матч группового турнира Лиги наций между сборными Румынией и Косово не был доигран.

Встреча была остановлена из-за того, что игроки сборной Косово в добавленное время покинули поле после провокаций со стороны румынских болельщиков. После долгой паузы судья дал свисток, посчитав встречу прерванной командой гостей.

Сборная Румынии без учета этого матча занимает первое место в группе 2 лиги C, имея в активе 12 очков. Косово с 9 очками — на второй строчке. В случае, если УЕФА присудит победу косоварам со счетом 3:0, команда займет первое место в группе и поднимется в лигу B.