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Сегодня, 03:31

Меньян: «Франция хотела загладить вину за домашнее поражение от Италии, и мы это сделали»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь сборной Франции Майк Меньян подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Италии (3:1).

«Не знаю, спас ли я команду этим сейвом после удара Кина, матч почти закончился. Но он прекрасен. Мне нравится делать сейвы, когда они решающие, когда это важно для команды. Не было ничего лучше победы сегодня вечером. Мы хотели загладить вину за домашнее поражение от Италии, и мы это сделали», — приводит слова Меньяна официальный сайт УЕФА.

Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 2 лиги A. Команда Дидье Дешама обошла Италию (13) по дополнительным показателям. Бельгия и Израиль набрали по 4 очка.

Майк Меньян
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу

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