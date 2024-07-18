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Мэр города Удине, Альберто Феличе де Тони, проинформировал федерацию футбола Италии, что городские власти отказываются принимать матч Лиги наций между сборными Италии и Израиля, сообщает walla.co.il. Встреча должна пройти 14 октября.
Мэр Удине, представляющий в муниципалитете лево-центристскую коалицию, мотивировал данное решение тем, что Израиль «находится в состоянии войны», поэтому матч с его участием может привести «к нарушению баланса взаимоотношений в городе».
Однако данное решение было подвергнуто критике со стороны правящей партии Fratelli d'Italia, обвинившей мэра в политизации спорта.
Эли Швидлер