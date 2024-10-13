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Сегодня, 04:21

Мерино объяснил, за счет чего Испании удалось обыграть Данию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Вы могли понять, почему Дания возглавляла эту группу. Сегодня был очень трудный матч для нас; мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне. Мы создали один или два больших момента. Надо было сохранять спокойствие, не падать духом. Мы продолжали плести комбинации, искать свободные зоны. Плюс нам приходилось следить за их контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Сборная Испании с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 6 очками — на второй строчке.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу

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