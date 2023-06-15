Модрич: «Выиграть первый трофей в истории сборной Хорватии — это будет исполнением мечты»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Нидерландами (4:2 д.в.) в полуфинале Лиги наций выразил надежду, что его команда выиграет турнира.

«Мы не испытывали страха, но в отдельные моменты могут менять течение матча, как, например, гол в конце основного времени. Мы здорово на это отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который превосходно сыграл. Вся команда провела блестящий матч — с первой минуты до последней.

Победа в финале станет невероятным достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Завтра посмотрим, кто нам достанется в соперники по финалу. Выиграть первый трофей в истории сборной — это будет исполнением мечты», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.