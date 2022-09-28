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Лига наций

28 сентября, 02:33

Мората назвал игрока сборной Испании, сыгравшего ключевую роль в победе над Португалией

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче Лиги наций. Он стал авором единственного гола в этой встрече.

«Это был трудный матч. Достаточно посмотреть на уровень игроков, которыми обладает Португалия. Мы боролись до самого конца. Нико Уильямс, который проводит всего второй матч за сборную, сыграл ключевую роль. Когда мы должны были выйти вперед, мы это сделали. Сегодня нужно было оставить на поле все силы, что мы и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.

Альваро Мората
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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