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Сегодня, 09:07

Мората: «Всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций против Италии.

«Люди не понимают, но это просто футбол, это спорт. Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа», — цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Футболист также рассказал, что его дети будут болеть за Италию, а жена — за Испанию.

«Будет здорово сыграть с Италией в полуфинале и в то же время непросто», — добавил форвард.

Сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинальном матче Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 15 июня. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Альваро Мората
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
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