Мостовой назвал смешным, что клубы РПЛ ушли в отпуск после конца чемпионата

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что ему жаль Хорватию, которая проиграла в финале Лиги наций Испании, а также назвал смешным тот факт, что футболисты клубов РПЛ уже ушли в отпуск, отыграв весеннюю часть чемпионата.

«Я говорил, что будет счет 0:0 или 1:1. Кто-то должен был проиграть. Жалко, что Хорватия ничего не может выиграть, но Испания поставит себе в копилку еще один трофей. Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск. Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

В финале Лиги наций сборная Испании одержала победу над национальной командой Хорватии (0:0, пенальти 5:4).

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.