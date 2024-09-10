Мойзе Кин: «Победа над Израилем была очень важна для уверенности»

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин прокомментировал победу над Израилем (2:1) в матче Лиги наций.

«Победа была очень важна. Я чувствую себя прекрасно в такой классной команде. Победа прибавит нам уверенности в следующих играх.

Выездной матч — это всегда непросто. Было важно сыграть хорошо и оказывать давление на соперника. После победы над Францией мы стали более уверенными», — цитирует Кина пресс-служба УЕФА.

Италия с 2 очками лидирует в турнирной таблице 2-й группы Лиги А. Израиль не набрал ни одного балла и располагается на последней строчке.