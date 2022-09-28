Мурат Якин похвалил Зоммера и Эмболо после победы над Чехией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин после победы над Чехией (2:1) в Лиге наций похвалил нападающего Бриля Эмболо и вратаря Янна Зоммера.

«В первом матче в Праге чехи показали, насколько интенсивная игра может изменить ход матча. Сегодня вечером Бриль Эмболо ответил по-своему. У него есть скорость и выносливость. Хотя я знаю его очень хорошо, меня поразил его прогресс. Он начинал как номер 8, затем играл 10-ку, затем на флангах, а потом стал играть в центре нападения. Не думал, что эта позиция на острие атаки будет для него лучшей. В сборной он больше не будет играть на флангах. У меня есть другие игроки, которые могут выполнять эту роль и лучше защищаться.

Отраженный пенальти Зоммером? Он также отбивает их на тренировках. Игроки ставят деньги на это. Я могу заверить вас, что Янн уже стал богатым. Вратарь провел сложный сезон в Гладбахе, но за последние два месяца он вновь обрел уверенность в себе. Янн растет от матча к матчу. Это хорошо, потому что на чемпионате мира нам понадобится отличный вратарь», — цитирует RTS Якина.