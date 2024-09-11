Тикнизян: «В сборной Армении лидером является каждый»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметил, что в сборной Армении лидером является каждый игрок.

«В сборной лидером является каждый человек. Костяк сборной состоит из армян, неважно, кто из какой лиги приезжает. В плане взаимопонимания на поле здесь — это Эдик Сперцян. Мы друг друга хорошо понимаем. Я стал любимчиком для публики? На мой взгляд, наши болельщики переживают и ценят каждого футболиста одинаково. Больше всего я бы хотел добиваться положительного результата», — цитирует Metaratings.ru Тикнизяна.

В первых двух матчах нового розыгрыша Лиги наций сборная Армении обыграла Латвию (4:1) и проиграла Македонии (0:2).