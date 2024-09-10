Нидерланды встретятся с Германией в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА во вторник, 10 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме (Нидерланды), начало матча — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события матча Нидерланды — Германия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Команды играют в группе 3, в 1-м туре Нидерланды победили Боснию и Герцеговину со счетом 5:2, а Германия обыграла Венгрию (5:0).

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