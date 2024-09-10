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Сегодня, 20:30

Нидерланды — Германия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Трансляция матча Нидерланды — Германия начнется в 21.45
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Нидерланды встретятся с Германией в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА во вторник, 10 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме (Нидерланды), начало матча — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события матча Нидерланды — Германия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
Германия

Команды играют в группе 3, в 1-м туре Нидерланды победили Боснию и Герцеговину со счетом 5:2, а Германия обыграла Венгрию (5:0).

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