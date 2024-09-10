Сборная Нидерландов примет сборную Германии в матче Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало — 21.45 по московскому времени.

Транслировать матч Нидерланды — Германия в прямом эфире будет платформа Okko Sport. Начало — в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события будут доступны в нашем матч-центре.

Нидерланды и Германия выступают в Лиге А в одной группе с Боснией и Венгрией. В первом туре голландцы победили боснийцев (5:2), а немцы — венгров (5:0).