Нидерланды сыграют с Венгрией в Лиге наций 16 ноября

Сборные Нидерландов и Венгрии проведут матч Лиги наций в субботу, 16 ноября. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Нидерланды) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию матча Нидерланды — Венгрия ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки на платформу). Также стриминговый сервис показывает лучшие моменты всех встреч игрового вечера в одной перекличке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результат игры Нидерланды — Венгрия можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Нидерланды и Венгрия выступают в группе 3 лиги А с Германией и Боснией. Первая встреча соперников 11 октября завершилась вничью — 1:1.

Нидерланды и Венгрия набрали по 5 очков в 4 матчах. У Германии — 10, у Боснии — 1.