Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:49

Сборная Нидерландов дома обыграла Венгрию, тренер гостей Салаи был госпитализирован во время матча

Сергей Разин
корреспондент
16 ноября. Сборная Нидерландов обыграла Венгрию (4:0).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Нидерландов в матче группового турнира Лиги наций обыграла на своем поле Венгрию со счетом 4:0.

Отличились Ваут Вегхорст и Коди Гакпо, которые реализовали пенальти, а также Дензел Дюмфрис и Тен Копмейнерс.

Тренер сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознания во время матча. 36-летнему специалисту стало плохо на первых минутах встречи. Матч на время был остановлен, однако вскоре игру возобновили.

Нидерланды с 8 очками занимают второе место в группе 3 лиги А, Венгрия с 5 очками — на третьей строчке.

Лига наций A. Группа 3
16 нояб, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Венгрия

Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Сегодня
Вчера
Неделя