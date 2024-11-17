Сборная Нидерландов дома обыграла Венгрию, тренер гостей Салаи был госпитализирован во время матча

Сегодня, 00:49
Сборная Нидерландов в матче группового турнира Лиги наций обыграла на своем поле Венгрию со счетом 4:0.
Отличились Ваут Вегхорст и Коди Гакпо, которые реализовали пенальти, а также Дензел Дюмфрис и Тен Копмейнерс.
Тренер сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознания во время матча. 36-летнему специалисту стало плохо на первых минутах встречи. Матч на время был остановлен, однако вскоре игру возобновили.
Нидерланды с 8 очками занимают второе место в группе 3 лиги А, Венгрия с 5 очками — на третьей строчке.