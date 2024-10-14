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Сегодня, 17:20

Низовцев заявил, что не видит большого прогресса у сборной Казахстана при Черчесове

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Казахстана Максим Низовцев поделился мнением о результатах национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Он работает с сентября. Я думаю, что он сам не удовлетворен. Болельщики и руководители федерации не удовлетворены, но что есть, то есть. Мне тяжело судить со стороны. Зная Черчесова, скажу, что он, наверное, выжимает все, что можно, из этой команды. Черчесов заявил, что видит прогресс у сборной? Как бы помягче сказать... Большого прогресса я не вижу, но это его право», — приводит «Спорт День за Днем» слова Низовцева.

В воскресенье, 13 октября, подопечные Черчесова уступили Словении в матче группового турнира Лиги наций (0:1). Ранее сборная Казахстана проиграла словенцам в первой встрече со счетом 0:3, Австрии (0:4) и сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Источник: Спорт День за Днем
Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу

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