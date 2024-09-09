Сборная Норвегии обыграла Австрию в матче Лиги наций

Сборная Норвегии обыграла национальную команду Австрии в матче 2-го тура Лиги наций — 2:1.

У норвежцев по голу забили Феликс Мюре и Эрлин Холанн. Единственный гол австрийцев на счету Марселя Забитцера.

Норвегия с 4 очками располагается на втором месте в 3-й группе Лиги В. У Австрии 1 очко и третья позиция. Команды играют в одном квартете со Словенией (4) и Казахстаном (1).

В другом матче дня Турция одержала победу над Исландией со счетом 3:1, а Уэльс победил Черногорию (2:1).

Турция с 4 очками возглавляет 4-ю группу Лиги В. Уэльс (4) располагается на второй строчке, Исландия (3) — на третьей. Черногория (0) замыкает турнирную таблицу.