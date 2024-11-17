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Сегодня, 19:30

Норвегия — Казахстан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Норвегии и Казахстана встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборные Норвегии и Казахстана встречаются в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста. В Казахстане встречу транслирует канал «Qazsport».

Ключевые события игры Норвегия — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные играют в группе 3 Лиги В. Перед последним туром Норвегия и Австрия набрали по 10 очков, Словения — 7, у Казахстана — 1. В первом круге комнада Станислава Черчесова сыграла с норвежцами вничью (0:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу

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