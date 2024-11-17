Норвегия проведет матч с Казахстаном в Лиге наций 17 ноября

Сборные Норвегии и Казахстана встретятся в 6-м туре Лиге наций в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Матч Норвегия — Казахстан в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке.

Следить за ключевыми событиями игры Норвегия — Казахстан можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Норвегия и Казахстан выступают в группе 3 лиги В с Австрией и Словенией. Первая встреча соперников 6 сентября завершилась вничью — 0:0.

В пяти турах Австрия и Норвегия набрали по 10 очков в 5 матчах, у Словении — 7, у Казахстана — 1.