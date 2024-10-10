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Сегодня, 20:15

Норвегия — Словения: смотреть матч Лиги наций онлайн

Норвегия встретится со Словенией в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Норвегия встретится со Словенией в матче Лиги наций УЕФА в четверг, 10 октября. Игра на стадионе «Уллевол» в Осло начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки. Онлайн-кинотеатр также проведет перекличку вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С основными событиями игры Норвегия — Словения можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Словения

Команды выступают в группе 3 лиги В. В двух стартовых турах Норвегия сыграла вничью с Казахстаном (0:0) и победила Австрию (2:1), а Словения сыграла вничью с австрийцами (1:1) и обыграла казахстанцев (3:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Словении по футболу

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