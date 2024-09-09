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Мендеш: «Португалия не контролировала игру с Шотландией так, как того хотела»

Руслан Минаев
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Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением о победе над Шотландией (2:1) в матче Лиги наций.

«Это была тяжелая победа. Мы ожидали чего-то подобного, но нам не удалось контролировать игру так, как мы хотели. Мы не могли владеть мячом так, как хотели, или контролировать игру от начала до конца. Мы знали, что Шотландия — физически сильная команда, которая хочет играть на контратаках. Мы помогли им в этом, но в итоге добились заслуженной победы, что было самым важным», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Шотландии по футболу

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