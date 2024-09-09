Мендеш: «Португалия не контролировала игру с Шотландией так, как того хотела»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением о победе над Шотландией (2:1) в матче Лиги наций.

«Это была тяжелая победа. Мы ожидали чего-то подобного, но нам не удалось контролировать игру так, как мы хотели. Мы не могли владеть мячом так, как хотели, или контролировать игру от начала до конца. Мы знали, что Шотландия — физически сильная команда, которая хочет играть на контратаках. Мы помогли им в этом, но в итоге добились заслуженной победы, что было самым важным», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.