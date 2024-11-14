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Сегодня, 01:15

Полиция огородила поле на «Стад де Франс» перед матчем Франция — Израиль

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По указанию полиции, поле на «Стад де Франс» было огорожено специальными заборами, чтобы предотвратить возможное вторжение зрителей на поле во время матча Лиги наций Франция — Израиль.

Во Франции серьезно опасаются попыток про-палестинских днмонстрантов сорвать игру. За три часа до начала матча, возле муниципалитета пригорода Сен-Дени, под юрисдикцией которой находится стадион, состоится массовая демонстрация сторонников Палестины.

Несмотря на статус игры как «наивысшей степени опасности», полиция на данный момент разрешает проведнние демонстрации. За порядком на ней будут следить сотни сотрудников полиции.

Матч Франция — Израиль состоится в четверг, 14 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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