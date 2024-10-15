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15 октября, 23:41

Сборная Хорватии на выезде сыграла вничью с Польшей, гости заканчивали матч вдесятером

Сергей Разин
корреспондент
15 октября. Сборная Хорватии сыграла вничью с Польшей (3:3).
Фото Reuters
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Сборная Хорватии в матче группового турнира Лиги наций на выезде сыграла вничью с Польшей со счетом 3:3.

В составе хорватов отличились Борна Соса, Петар Сучич и Мартин Батурина. У поляков, которые уступали к 45-й минуте со счетом 1:3, голы забили Петр Зелиньский, Никола Залевский и Себастьян Шиманский.

На 76-й минуте красную карточку получил вратарь хорватов Доминик Ливакович после того, как выбивал мяч и попал ногой по Роберту Левандовскому.

Хорватия с 7 очками занимает второе место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Хорватия 15 ноября сыграет на выезде с Шотландией, Польша в этот же день сыграет с Португалией.

Лига наций A. Группа 1
15 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
3:3
Хорватия

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Хорватии по футболу

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