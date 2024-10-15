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Сегодня, 20:45

Польша — Хорватия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Польша и Хорватия встретятся в Лиге наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Польши и Хорватии встретятся в Лиге наций во вторник, 15 октября. Игра пройдет на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Матч Польша — Хорватия в прямом эфире будет транслировать онлайн-сервис «Okko Спорт», контент которого доступен по подписке. Также платформа проводит переклички вечерних встреч турнира УЕФА в одной вкладке.

Ключевые события игры Польша — Хорватия изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. Группа 1
15 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
Хорватия

Польша и Хорватия играют в группе 1 лиги А с Португалией и Хорватией. После трех туров поляки занимают 3-е место с 3 очками, у хорватов — 6 очков и 2-е место.

Сборная Польши по футболу
Сборная Хорватии по футболу

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