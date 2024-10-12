Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

12 октября, 20:45

Польша — Португалия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Польши и Португалии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборные Польши и Португалии встретятся в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей игрового дня в формате мультикаста.

Ключевые события игры Польша — Португалия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 1
12 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:3
Португалия

Команды выступают в группе 1 лиги А. На старте этого сезона Лиги наций Польша обыграла Шотландию и уступила Хорватии, а Португалия победила в обеих встречах с теми же соперниками.

Ответный матч с участием этих команд запланирован на 15 ноября.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Сегодня
Вчера
Неделя