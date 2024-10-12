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Польша — Португалия: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций

Польша сыграет с Португалией в групповом этапе Лиги наций 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Польши сыграет с командой Португалии в матче группового этапа Лиги наций в субботу, 12 октября. Игра состоится на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшава (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Польша — Португалия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В Лиге А. Группе 1 поляки набрали три очка и занимают 3-ю строчку, португальская сборная с 6-ю баллами возглавляет квартет.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

Лига наций A. Группа 1
12 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
Португалия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу

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