Сборная Польши сыграет с командой Португалии в матче группового этапа Лиги наций в субботу, 12 октября. Игра состоится на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшава (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Польша — Португалия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В Лиге А. Группе 1 поляки набрали три очка и занимают 3-ю строчку, португальская сборная с 6-ю баллами возглавляет квартет.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

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