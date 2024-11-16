Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо во время матча Лиги наций против Нидерландов

Матч между сборными Нидерландов и Венгрии в 5-м туре группового турнира Лиги наций прервали на 8-й минуте.

Адаму Салаи, помощнику главного тренера венгерской команды Марко Росси, стало плохо. На поле появились медики, которые начали оказывать помощь специалисту.

Через несколько минут игра возобновилась просмотром видео после сигнала видеоарбитра — в ворота сборной Венгрии был назначен пенальти, который реализовал Вут Вегхорст.

Игра проходит на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Нидерланды).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций.