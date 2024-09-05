Гол Роналду принес Португалии победу над Хорватией

5 сентября, 23:41
Сборная Португалии победила дома Хорватию в первом туре Лиги наций — 2:1.
У хозяев голы в первом тайме забили Диогу Далот и Криштиану Роналду. Для форварда «Аль-Насра» мяч стал 900-м в карьере.
Хорваты отыграли отставание после автогола Далота.
В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.
Дания дома обыграла Швейцарию — 2:0.
У хозяев голы забили Патрик Доргу и Пьер-Эмиль Хойбьерг. Хавбек Швейцарии Гранит Джака получил вторую желтую карточку на 87-й минуте и был удален с игры.
8 сентября Дания примет Сербию, Швейцария в этот же день сыграет дома с Испанией.