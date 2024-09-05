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5 сентября, 23:41

Гол Роналду принес Португалии победу над Хорватией

Руслан Минаев
Криштиану Роналду и Дуе Чалета-Цар.
Фото Reuters
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Сборная Португалии победила дома Хорватию в первом туре Лиги наций — 2:1.

У хозяев голы в первом тайме забили Диогу Далот и Криштиану Роналду. Для форварда «Аль-Насра» мяч стал 900-м в карьере.

Хорваты отыграли отставание после автогола Далота.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
2:1
Хорватия

Дания дома обыграла Швейцарию — 2:0.

У хозяев голы забили Патрик Доргу и Пьер-Эмиль Хойбьерг. Хавбек Швейцарии Гранит Джака получил вторую желтую карточку на 87-й минуте и был удален с игры.

8 сентября Дания примет Сербию, Швейцария в этот же день сыграет дома с Испанией.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:0
Швейцария

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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